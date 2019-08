Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Bargeld und Laptop

Osnabrück (ots)

Ein Mehrparteienhaus in der Straße Am Kalkhügel geriet in der Nacht zu Freitag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter nutzten zwischen 23 Uhr (Donnerstag) und 07.30 Uhr (Freitag) eine auf Kipp stehende Balkontür um sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Sie durchsuchten das Mobiliar, stahlen Bargeld und ein Laptop und flüchteten unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

