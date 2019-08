Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Einbruch in Melle-Mitte gesucht

Melle (ots)

Ein Imbiss an der Gesmolder Straße Ecke Krameramtsstraße wurde in der Nacht zu Freitag von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter hebelten zwischen 22 Uhr (Donnerstag) und 09 Uhr (Freitag) eine Hintertür auf und stahlen aus den Räumlichkeiten der Gaststätte unter anderem Bargeld, Tabakwaren und Spirituosenflaschen. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

