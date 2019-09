POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.09.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch

Emden - Am gestrigen Morgen, gegen 03:35 Uhr, wurde ein 30-jähriger aus Emden vorläufig festgenommen. Vorangegangen war ein versuchter Einbruch in einem Geschäftshaus an der Neutorstraße. Ein Anwohner hatte aufgrund eines lauten Klirrens einen Einbruch vermutet und unmittelbar die Polizei alarmiert. Während der Sachverhaltsaufnahme flüchtete eine männliche Person fußläufig vom Tatort in Richtung der Strohstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 30-jährigen in Höhe des Stephanplatzes stellen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person konnte diverses Werkzeug, welches möglicherweise als Aufbruchwerkzeug gedient hat, aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wird nunmehr auch überprüft, ob der 30-jährige für weitere Eigentumsdelikte im Stadtbereich Emden verantwortlich ist. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-jährige wieder entlassen.

