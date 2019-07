Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte Brandstiftung an einem Getreidefeld

Anklam (ots)

Am 25.07.2019, gegen 17:23 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass es zu einem Brand unmittelbar an einem bestellten Getreidefeld zwischen Sarnow und Drewelow an der L 31 gekommen sei. Der Hinweisgeber löschte beispielhaft und geistesgegenwertig den Brand. Nur durch sein schnelles Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Feld verhindert werden. Durch den Brand wurden ca. 4 qm der angrenzenden Rasenbankette der L 31 beschädigt. Die Spurensuche und -sicherung des PHR Anklam ergab Hinweise auf eine Brandstiftung. Bisher gibt es keinerlei Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971-251 2224 zu melden. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell