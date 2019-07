Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung durch Messerangriff in Greifswalder Asylbewerberunterkunft

Greifswald (ots)

In der Greifswalder Asylbewerberunterkunft in der Brandteichstraße kam es am 24.07.2019, gegen 21.00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 20-jähriger Algerier griff einen 39-jährigen Mauretanier mit einem Messer an und fügte ihm oberflächliche Schnittverletzungen und Stichverletzungen in einen Oberschenkel zu, die im Klinikum Greifswald behandelt werden. Der Tatverdächtige kam in das Gewahrsam des Polizeihauptreviers Greifswald. Zum Motiv und genauen Ablauf der Tat ermittelt der Kriminaldauerdienst Anklam.

Im Auftrag

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell