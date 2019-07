Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte nach Abbiegefehler in Samtens/ Insel Rügen

Bergen/ Rügen (ots)

Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer aus Thüringen wollte heute um 17.10 Uhr von der L 296 nach links in die Bergener Straße in Samstens abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden und bevorrechteten PKW Skoda eines 55-jährigen Mannes aus Waren (Müritz). Dabei erlitten der 19-jährige Verursacher, der 55-jährige Geschädigte und dessen 17-jähriger Sohn leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in ein Stralsunder Krankenhaus.. Die Beifahrerin aus dem Warener PKW wurde mit schweren Verletzungen (nicht lebensbedrohlich) mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald gebracht. Die beteiligten Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt 12.000 EUR.

