Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Auto in Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Volvo kam es am Samstag, 07.09.2019, zwischen 11.45 Uhr und 14.00 Uhr, im Parkhaus Lohgerbe, auf der Eben 4. Hier parkte ein Mann seinen schwarzen Volvo und begab sich zum Einkaufen. Als er um 14.00 Uhr zurückkam, sah er an der Fahrertür unterhalb des Schlosses einen rund 20 Zentimeter senkrechten Kratzer. Beim Einparken im Vorfeld gab es einen kleinen Streit mit einem rund 70 Jahre alten Mann. Er war untersetzt und hatte eine Gehhilfe. Getragen hatte dieser eine helle Hose und war mit einem Hellen Kleinwagen, in silber oder weiß, unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben oder Angaben zu dem rund 70-jährigen machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell