Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Zeuge überrascht Einbrecher

Am Dienstag hörte in Ummendorf ein Zeuge verdächtige Geräusche.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr befand sich der Zeuge in einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Er hörte Geräusche, ging zu einem Fenster und sah dort Personen. Die seien sofort in Richtung Industriegebiet geflüchtet. Die Polizei suchte die Verdächtigen sofort mit mehreren Streifen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Am Gebäude waren Hebelspuren zu erkennen, die die Beamten sicherten. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und hofft unter der Telefon-Nr. 07351/4470 auf Zeugenhinweise.

Die Ermittler warnen davor, über Nacht oder freie Tage in Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

+++++++++1241156

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell