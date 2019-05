Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.05.2019

Peine (ots)

Himmelfahrt im Landkreis Peine

Wie auch in den letzten Jahren, wird die Polizei auch in diesem Jahr an ihrem in den Vorjahren bewährten Einsatzkonzept festhalten und hat in Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Landkreises Peine und der Stadt Peine bereits im Vorfeld des Feiertages Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung getroffen. Unter anderem wird zu diesem Zweck der Konsum und das Mitführen von branntweinhaltigen Getränken für den öffentlichen Bereich des Eixer Sees verboten. Um allen Feiertagsausflüglern, vor allem aber Familien, einen erholsamen und friedlichen Tag zu ermöglichen, wird die Polizei deutliche Präsenz zeigen. Ein wesentlicher Bestandteil des polizeilichen Einsatzkonzeptes, das auch diesmal unter der Gesamteinsatzleitung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel steht, ist eine niedrige Einschreitschwelle und ein konsequentes Einschreiten gegenüber alkoholisierten Personen, sodass Konflikte bereits in ihrer Entstehung verhindert, bzw. unterbunden werden sollen. In diesem Zusammenhang wird auch noch darauf hingewiesen, dass auch für Radfahrer eine Promillegrenze vorhanden ist und die Polizei die Einhaltung auch überwachen wird.

