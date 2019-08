Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Frankenthal (ots)

Eine 39-Jährige stellt am 08.08.19 gegen 10:40 Uhr ihren Peugeot 407 auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Wormser Straße ab. Als sie eine halbe Stunde später zum Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie einen frischen Unfallschaden an der Heckstroßstange / Kotflügel hinten links fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wir suchen Zeugen des Unfalles.

