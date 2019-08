Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vors Auto gelaufen

Speyer (ots)

07.08.2019, 10:48 Uhr

Eine 17-jährige ist am gestrigen Tag in der Theodor-Heuss-Straße zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Fließverkehr zu achten. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer hatte keine Chance, sein Fahrzeug soweit abzubremsen, als dass er den Zusammenstoß hätte verhindern können. Dies wurde von der Mutter der Unfallverursacherin und auch von einem weiteren Unfallzeugen so bestätigt. Glücklicherweise zog sich die junge Frau nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Prellungen zu, wurde aber zur Abklärung vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand kein Sachschaden.

