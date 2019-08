Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Handtaschendiebstahl aus Kofferraum

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Eine 66-Jährige verstaut bereits am 05.07.19 gegen 14:00 Uhr ihre Einkäufe und ihre Handtasche im Kofferraum ihres Fahrzeuges, welches auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Südring in Bobenheim-Roxheim geparkt war. Kurz vor dem Einsteigen trifft sie einen Bekannten auf dem Parkplatz und unterhält sich kurzzeitig mit ihm. Diese Ablenkung nutzt ein unbekannter Täter und entwendet die Handtasche aus dem noch geöffneten Kofferraum unbemerkt. In der Handtasche befinden sich der Geldbeutel mit 70 Euro Bargeld, EC-Karte und Ausweisdokumenten und ein Samsung Handy. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 250 Euro. Die Polizei rät daher: Lassen sie ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell