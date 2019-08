Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Willkürliche Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:20 Uhr, 12 geparkte Fahrzeuge in der Kropsburgstraße. Der Mann zerkratzte die Autos beim Vorbeilaufen mit einem spitzen Gegenstand. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachtet und versuchte noch, den Täter zu verfolgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Zeuge konnte die Person wie folgt beschreiben: männlicher Täter, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Vollbart, Brille, korpulente Figur, trug eine blaue Base-Cap, schwarzes T-Shirt, kurze Hose, führte ein Herrenrad (möglicherweise mit zwei Satteltaschen) mit und war in Begleitung eines Hundes. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

