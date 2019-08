Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Hanns-Fay-Straße

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen Transporters beschädigte am 06.08.19 gegen 09:12 Uhr beim Wenden ein Verkehrsschild in der Hanns-Fay-Straße in Frankenthal. Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall und sprachen den Fahrer an. Dieser reagierte jedoch nicht und flüchtete von der Unfallstelle. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 30 Jahre alt - Glatze - bekleidet mit einem roten T-Shirt

Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Fahrzeug geben? Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell