Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vom Fahrrad gestürzt

Speyer (ots)

06.08.2019, 18:15 Uhr

Ein 64-jähriger Speyerer befuhr mit seinem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße auf dem dortigen Radweg. Der sportlich aktive Mann ist regelmäßig auf dem Rad unterwegs, allerdings auf einem mit Rücktritt. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, wurde ihm die fehlende Rücktrittbremse an dem gestern genutzten Rad zum Verhängnis. Das ungewohnte Bremsmanöver mit den Handbremsen führte dazu, dass er von der schnellwirkenden Vorderradbremse überrascht wurde und unsanft vom Rad stürzte. Hierbei zog er sich nach ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes eine Fraktur des Nasenbeins, einen Cut an der Nase sowie sturztypische Abschürfungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

