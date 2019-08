Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzten Personen und 3 beteiligten Fahrzeugen

Speyer (ots)

05.08.2019, 18:19 Uhr

Während eine 32-jährige Frau aus Dudenhofen in ihrem PKW Mercedes Benz in der Einmündung Siemensstraße 7-10 wartete, um in den Fließverkehr auf der Siemensstraße nach rechts einbiegen zu können, bog ein 20-jähriger Otterstadter in eben diese Einmündung nach links ein und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW Golf. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Toyota Auris des jungen Mannes aus Otterstadt auf den Mercedes Benz geschoben wurde. Unabhängige Augenzeugen gaben an, dass der 46-jährige Golf-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Siemensstraße befahren habe und deshalb dem abbiegenden Toyota in Höhe der A-Säule in das Fahrzeug gefahren sei. Insofern werden beide Männer als Unfallverursacher angesehen. Beide zogen sich leichte Verletzungen in Form von Beulen und Kratzern bzw. Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule zu. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

