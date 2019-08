POL-PDLU: Frankenthal - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 05.08.2019 wurde ein Pkw der Marke Lexus mit irischer Zulassung gegen 02:15 Uhr in der Schraderstraße in Frankenthal einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein 25-Jähriger polnischer Staatsangehöriger händigte den kontrollierenden Polizeibeamten eine britische Fahrerlaubnis aus, die sich als Totalfälschung herausstellte. Der Mann muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten. Die Fälschung und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

