Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Northeim (ots)

NORTHEIM (GKo) Northeim, Westliche Entlastungsstraße, 02.08.2019, 14:15 Uhr. Am Freitag, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 17jähriger Northeimer mit seinem Roller die Westliche Entlastungsstraße stadteinwärts. Ca. 150 Meter nach dem Sollingtorkreisel kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei verrletzte er sich an der Schulter.(Schulterbruch). Durch eine RTW-Besatzung wurde der junge Mann dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Am Roller entstand durch den Sturz leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell