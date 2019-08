Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Multivan gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Ernst-August-Straße - Freitag, 2. August 2019, gegen 04.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Freitag gegen 04.00 Uhr haben Unbekannte von einem Grundstück in der Ernst-August-Straße einen blauen T 5 Multivan gestohlen. Das 5 Jahre alte Fahrzeug hat eine Delle im hinteren rechten Radkasten und ist ca. 22.000 Euro wert. Anwohner hörten noch, wie der Van vom Grundstück gefahren wurde, gingen aber der Uhrzeit entsprechend von einer rechtmäßigen Nutzung aus.

Vermutlich dieselben Täter versuchten kurz vor oder nach dieser Tat auch in der naheliegenden Molini-Rumann-Straße einen schwarzen T 5 zu stehlen. Hier blieb es aber bei einer Beschädigung der Fahrertür.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Freitag in der Zeit nach Mitternacht auffällige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet an der Einbecker Landstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell