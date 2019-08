Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 18.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Bundesstraße 446 in Höhe der BAB A 7 - Mittwoch, 31.07.2019, 20.50 Uhr

LÜTGENRODE (fal) - Am Mittwoch gegen 20.50 Uhr kam es auf der B 446 in Höhe der westlichen Zufahrt auf A 7 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Duderstadt war auf der B 446 in Richtung Lütgenrode unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die Autobahn in Richtung Süden übersah er den Pkw eines 26-Jährigen aus Uslar, der auf der Bundesstraße in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war. Nach dem heftigen Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell