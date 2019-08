Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Vereinsheim

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Mittwoch, 31.07.2019, drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 15.45 Uhr - 17.15 Uhr in das Vereinsheim des Schäferhundvereins Dassel in der Professor-Heinrich-Düker-Straße ein. Sie gelangten durch ein gekipptes Fenster ins Innere des Gebäudes und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was außer entwendeten Süßigkeiten noch Beute des oder der Täter wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell