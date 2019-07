Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit allein beteiligtem Kradfahrer

Uslar (ots)

GEMARKUNG BODENFELDE (js) Am 30.07.19, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Motorrad die K 449 aus Richtung Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und im rechten Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Krad und an einem Leitpfosten entstand Sachschaden von ca. 2100 EUR.

