Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entenküken gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Kreiensen, Am Thie, Sonntag, 28. Juli 2019, 08.00 bis 20.00 Uhr. Im oben genannten Zeitraum wurden von einem unbekannten Täter aus einer Stallung in einem Kleingarten 10 gelbschwarze Entenküken entwendet. Ein elftes Entenküken wurde anscheinend beim Einfangen der Tiere von dem Täter totgetreten. Der Eigentümer der Entenküken gibt den Wert der Küken mit ca. 80 Euro an.

