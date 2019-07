Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse gestohlen

Northeim (ots)

Hardegsen, Göttinger Straße - Montag, 29.07.2019, 11.55 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Montag gegen 11.55 Uhr wurde einer 65 Jahre alten Hardegserin beim Einkaufen in einem Discounter an der Göttinger Straße das Portmonee aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Hardegserin hatte sich für einen kurzen Augenblick dem Kühlregal zugewandt. Unmittelbar darauf bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Sie folgte einem jungen Mann, der auffallend schnell das Geschäft verließ und stellte ihn auf dem Parkplatz an einem Pkw zur Rede. Der ertappte Dieb gab die Geldbörse heraus und flüchtete mit dem Auto.

Die 65-Jährige merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung stoppte eine Streife der Uslarer Polizei wenig später den Mietwagen auf der B 241. Bei dem Täter handelt es sich um einen 24 Jahre alten irischen Staatsbürger. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen musste der Ire eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro hinterlegen. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

