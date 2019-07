Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Bierkisten und Traktorenanbauteilen

Uslar (ots)

USLAR-VERLIEHAUSEN (js) Zwischen dem 28.07.19, 18.00 h, und dem 29.07.19, 18.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Gartengrundstück im Lichtenbergsweg in Verliehausen zwei volle Bierkisten sowie Anbauteile von einem abgestellten Traktor. Dabei handelt es sich um die gelbe Zapfwelle und den silbernen Oberlenker. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

