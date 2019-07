Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Mutwillig einen Wasserschaden verursacht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Am Sonntag, 28.07.2019, wurde in der Mittagszeit ein Wasserschaden in einem Wohnhaus im Steinweg gemeldet. Beamte des Polizeikommissariats stellten fest, dass sich bislang Unbekannte Zutritt in das Haus verschafft hatten und die Eckventile der Wasserzufuhr aufgedreht hatten. Das auslaufende Wasser verursachte nicht unerhebliche Schäden im Deckenbereich. Ein Tatverdacht wurde geäußert, die Polizei Gandersheim ermittelt wegen Sachbeschädigung.

