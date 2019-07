Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gasleck, Bewohner mussten ihr Haus verlassen

Northeim (ots)

NORTHEIM (Gko) Northeim, Schuhwallstraße, 29.07.2019. Am Montagnachmittag wurde der Polizei ein Gasleck in einem 6-Prteienhaus in der Schuhwallstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die meisten Bewohner das Haus bereits verlassen hatten. Die restlichen Bewohner wurden durch die Polizei evakuiert. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr stellten im Keller ein Gasleck an der Hauptleitung fest, dass vermutlich aufgrund von Korrosion entstanden ist. Das Gas wurde durch die Stadtwerke abgestellt und die Leckage abgedichtet. Die gute Nachricht: Es bestand zu keiner Zeit Explosionsgefahr und es wurde niemand verletzt. Die Bewohner konnten gegen 17:00 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

