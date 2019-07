Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abgaskrümmer gestohlen

Northeim (ots)

Hollenstedt, Einbecker Straße - Zwischen Freitag, 26.07.2019 und Montag, 29. Juli 2019, 07.00 Uhr

HOLLENSTEDT (fal) - Am ergangenen Wochenende haben Unbekannte auf einem Grundstück an der Einbecker Straße in Hollenstedt von 4 Mercedes Sprintern die Abgaskrümmer abgebaut und gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.200 Euro. Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die an oder in der Nähe des Eckgrundstücks Einbecker Landstraße/Böllenstraße am vergangenen Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Polizei in Verbindung zu setzen.

