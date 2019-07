Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Samstagmorgen, 07:35 Uhr, befuhr eine 68-jährige aus Uslar mit ihrem Pkw die Martinstraße in Richtung Lange Straße. Am Neustädter Platz überquerte sie die Kreuzung und missachtete das Rotlicht der dortigen Ampel. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Sattelzug, der die Bahnhofstraße in Richtung Wolfhagen befuhr. Die Pkw-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Von ihrem Pkw brach das vordere Kennzeichen ab und blieb an der Unfallstelle liegen. Bei einer Fahndung nach der Unfallverursacherin, wurde der von ihr genutzte Pkw in der Nähe des Unfallortes festgestellt. Als der Pkw durch die Beamten in Augenschein genommen wurde, erschien die Verur-sacherin. Sie gab an, den Aufprall nicht bemerkt zu haben. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsun-fallflucht und des Rotlichtverstoßes geführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR

