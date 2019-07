Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitag, 26.07.2019, um 23:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar einen 22-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, da er sich in verdächtiger Weise in der Nähe eines Vereinsheimes im Bereich der Straße, Zur schwarzen Erde, aufhielt. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bei ihm ein Butterflymesser und illegale Drogen in geringer Menge. Gegen den 22-jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, die illegalen Gegenstände wurden eingezogen.

