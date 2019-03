Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Versuchter Einbruch in Bäckerei und Optikgeschäft

Kirchen (ots)

In der Nacht zu Montag, den 04.03.2019, versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines in der Bahnhofstraße gelegenen Bäckerei- und Optikgeschäftes einzudringen. Der Zugang erfolgte von den Bahngleisen des Kirchener DB-Haltepunktes. Insgesamt wurden vier Türen beschädigt. Dadurch gelangten die Täter in die Räumlichkeiten der beiden Geschäfte. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

