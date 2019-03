Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Schlossstr. 7 (ots)

Ein 26-jähriger Fahrzeughalter hatte seinen silbernen Pkw Fiat Stilo am Do., 28.02.2019, gegen 19.30 Uhr, in der Schlossstraße in einer Parkbucht vor dem ehemaligen Katasteramt abgestellt. Am Fr., 01.03.2019, gegen 05.30 Uhr, wollte er mit seinem Pkw wegfahren. Hierbei stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel abgefahren wurde. Vermutlich befuhr ein Radfahrer in der Nacht den dortigen Gehweg in Richtung Schönstein und hatte in der Dunkelheit den Außenspiegel erfasst und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Radfahrer, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

