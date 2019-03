Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Schrottdiebstahl, 3 Fälle

57537 Hövels, Dorfstr., Siegenthal (ots)

Am Fr., 01.03.2019, gegen 14:25 Uhr meldete sich ein 42-Jähriger Mitteiler bei der Polizeiwache Wissen und gab an, dass 2 Schrotthändler eines VW Crafter mit dem amtlichen Kennzeichen HER - (vollständiges Kennzeichen bekannt) an seinem Grundstück in Siegenthal ca. 10 lfd. Meter eines demontierten Metallzauns sowie 15 Metallpfosten aufladen wollten, was diesen durch seine Frau untersagt wurde. Gegen 18:35 Uhr meldete sich der Mitteiler erneut und gab an, dass sein Metallschrott in der Zwischenzeit - vermutlich durch die beiden Schrotthändler - entwendet wurde. Der 42-jährige Geschädigte hatte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges notiert. Die Ermittlungen gegen den 28-jährigen Fahrzeughalter/Schrotthändlers dauern an.

Zu einem weiteren Schrottdiebstahl von am Haus gelagerten Kupferrohren, einer Waschmaschine und anderen Metallteilen kam es am Fr., 01.03.2019, in der Zeit von 15:20 - 16:45 Uhr in 57537 Wissen, Röntgenstr. 3. Es bestehen keine Täterhinweise.

In der Zeit von Do., 28.02.2019, 17:00 Uhr und Sa., 02.03.2019, 14:00 Uhr, wurde ein weiterer Schrottdiebstahl in 57581 Katzwinkel, Raiffeisenstr. 38, angezeigt. Bei dem Diebesgut handelte es sich hier um ein altes Alufahrrad und einen Wärmetauscher.

Ob alle Diebstähle in einem Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

