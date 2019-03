Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressebericht der Polizeiinspektion Altenkirchen 01.03.2019 - 04.03.2019 Trunkenheitsfahrt in Altenkirchen Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hamm Karnevalsveranstaltung in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Freitagmorgen wurde auf der B8 bei Helmenzen ein PKW-Cabrio einer Verkehrskontrolle unterzogen, welches trotz strömenden Regens mit offenem Verdeck geführt wurde. Bei der Kontrolle konnte bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer Alkoholeinfluss festgestellt werden. Außerdem reagierte ein Vortest positiv hinsichtlich Drogenkonsum. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die notwendigen Verfahren eingeleitet. Die Fahrt konnte nicht fortgesetzt werden.

Am 02.03.2019 kam es am späten Nachmittag in Hamm auf der B256 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 39-jährige Unfallverursacherin befuhr die Lindenallee in Richtung Au/Sieg, hierbei übersah sie eine 79-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn im Nahbereich eines Fußgängerüberweges überqueren wollte und touchierte sie beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel. Die Fußgängerin wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht und wurde nur leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Im Rahmen des Karnevals am Sonntag wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 2 Anzeigen wegen Sachbeschädigung, 3 Körperverletzungen, 1 Beleidigung und ein Eigentumsdelikt aufgenommen. 1 Person musste in Gewahrsam genommen werden.

