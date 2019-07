Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim, OT Höckelheim, Northeimer Straße, Sonntag, 28.07.2019, gegen 3.30 Uhr

HÖCKELHEIM (MM) Am Sonntag wurde gegen 3.30 Uhr in der Northeimer Straße in Höckelheim ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Northeim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Northeimer den eingesetzten Beamten kein Führerscheindokument vorzeigen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, wurde dem 28-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits 2014 entzogen. Gegen den Northeimer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der 58-jährige Halter des Fahrzeuges im Verdacht steht, die Fahrt des 28-Jährigen geduldet zu haben, wurde gegen den Halter ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

