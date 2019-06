POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Auffahrunfall

Kurz vor 16:100 Uhr am Montag war ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Schillerstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Ludwigstraße musste der Mercedesfahrer an einer roten Ampel halten. Eine nachfolgende 22-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

Crailsheim: Wildunfall

2.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagabend gegen 22:00 Uhr als ein Reh die L1066 in Fahrtrichtung Frankenhardt kurz hinter Onolzheim überquerte. Das Reh wurde hier von dem Fiat einer 49-Jährigen erfasst und getötet.

Crailsheim-Alexandersreut: Bagger rangiert und beschädigt dabei Auto

Ein 41-Jähriger wollte am Montag gegen 10:30 Uhr mit einem Radbagger der Marke Volvo der Degenbachstraße kommend an der Einmündung zur K 2643 nach rechts abbiegen. Als er anfuhr, kamen aus Richtung Weipertshofen mehrere Lkw entgegen, weshalb er nochmals kurz zurücksetzte. Hierbei übersah er einen VW Caddy eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. An dem Radbagger entstand kein Schaden, an dem VW kam es zu Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter VW-Fahrer die Neuen Reifensteige in Fahrtrichtung Innenstadt. Am Kreisverkehr Berliner Straße fuhr er in diesen ein und übersah dabei den im Kreisverkehr fahrenden VW Polo einer 25-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 25-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Fuß verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Autobahn A6: Unfall aufgrund medizinischen Notfalls

Ein 46 Jahre alter Hyundai-Fahrer war am Montag gegen 16:10 Uhr auf der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Kupferzell und der Anschlussstelle Schwäbisch Hall unterwegs, als er plötzlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen zog zunächst nach links und prallte dort gegen die Mittelleitplanke, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort einen Wildzaun durchbrach und nach etwa 25 Metern in einem Feld zum Stehen kam. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Auch die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit vier Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz. Der Hyundai musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

