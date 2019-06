Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verdächtige waren mit Pfefferspray bewaffnet - beschädigte Autos

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Anwohner mit Pfefferspray verletzt

Einem Anwohner im Edelweißweg fielen am Montagmorgen kurz vor 2 Uhr zwei Personen auf, die sich im Wohngebiet verdächtig an Fahrzeugen und Häusern zu schaffen machten. Als die Bewegungsmelder an seinem Gebäude ausgelöst wurden, ging der Anwohner auf die beiden mit Tüchern maskierten Personen zu und wurde von ihnen umgehend mittels Pfefferspray attackiert. Danach flüchteten die Unbekannten mit einem Auto, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Pkw Smart handelte. Der Anwohner versuchte vergeblich mit seinem Pkw die Verfolgung aufzunehmen. Bei den geflüchteten handelte es sich wohl um einen Mann und eine Frau. Beide waren schlank und ca. 170 cm groß. Sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen und dessen Auto nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Kernen im Remstal: Reifen zerstochen

In der Straße Auf der Höhe wurden am Wochenende die Reifen zweier Pkw zerstochen. Ein Unbekannter hatte an dem Mercedes und dem Porsche mittels eines spitzen Gegenstandes in die Reifenflanke gestochen, wobei mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher wird nun von der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 erbeten.

Schorndorf: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Gegen 13:15 Uhr stellten die Besitzer eines Mercedes-Benz am Sonntagmittag fest, dass ihr Fahrzeug Beschädigungen im Bereich des vorderen rechten Kotflügels aufweist. Die Schäden entstanden evtl. zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr, als das Auto auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Schützenstraße geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell