Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung im Kindergarten - Unfallflucht - Diebstahl von Gartenstühlen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung im Kindergarten

Über das Wochenende wurden am Kindergarten in der Straße Im Hardt mehrere Sachbeschädigungen begangen. Zum einen wurde die Außenbeleuchtung aus der Verankerung gerissen und zum anderen wurde ein Loch in den Zaun des Kindergartens (in Richtung Geschwister-Scholl-Straße) geschnitten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße wurde am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr ein dort geparkter grauer Audi A4 hinten rechts beschädigt. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Diebstahl von Gartenstühlen

Von der Außenbestuhlung eines Imbisses in der Haller Straße wurden zwischen Sonntagnacht 0 Uhr und montagfrüh, 08:30 Uhr, insgesamt vier Terrassenstühle aus Metall entwendet. Die Stühle haben eine braune Sitz und Rückenlehne. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Stühle nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

