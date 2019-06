POL-AA: Ostalbkreis: Gasfläsche fängt Feuer, junge Männer ziehen Notbremse in Zug, mehrere Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Rotenbacher Straße einen dort geparkten VW Golf beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ellwangen und Telefon 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag, 17:00 Uhr hat ein Unbekannter einen in der Holbeinstraße geparkten PKW der Marke VW zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Ellwangen unter Telefon 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen: Unfall unter Alkoholeinfluss - Auto überschlägt sich

Auf der B29 zwischen Bopfingen und Nördlingen kam es am Sonntagmittag gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 44 Jahre alter Toyota-Fahrer verlor in Fahrtrichtung Nördlingen die Kontrolle überseinen Wagen. Der Wagen driftete zunächst auf der Fahrbahn hin und her, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich im Grünstreifen überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Fahrer zunächst nicht vor Ort. Wenig später kehrte er zum Fahrzeug zurück. Er stand unter Alkoholeinfluss und war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Blutentnahme wurde der Mann in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an dem Toyota beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde nach dem Unfall eingezogen.

Rainau: Jugendliche Motorradfahrerin leicht verletzt

Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin wollte am Sonntag gegen 20:45 Uhr von einem Parkplatz auf die Kreisstraße zwischen Schwabsberg und Buch in Richtung Schwabsberg einbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers ging der Motor des Leichtkraftrades aus. Beim erneuten Anfahren übersah die Jugendliche einen von Buch kommenden Audi eines 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Ellenberg: Auffahrunfall auf Autobahn

Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter VW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Autobahn A7 in Richtung Ulm. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er hierbei auf einen an einem Stauende langsam fahrenden Skoda eines 40-Jährigen auf. Der Skoda-Fahrer, sowie seine 37-Jährige Beifahrerin werden bei dem Unfall leicht verletzt und müssten von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Hüttlingen: Gasflasche entzündet sich

Aus bislang unbekannten Gründen entzündete sich am Samstag gegen 20:00 Uhr eine Propangasflasche. Dabei wurden ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger Mann verletzt. Auch entzündete die Flamme aus der Gasflasche eine in der Nähe befindliche Markise. Die beiden jungen Männer wurden mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kühlte die Gasflasche mit Wasser und entlüftete diese anschließend. Anschließend wurde die Flasche von der Polizei sichergestellt.

Lorch: Junge Männer ziehen Notbremse im Zug - Zeugen gesucht

Drei unbekannten jungen Männern droht eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am Sonntagabend gegen 23:25 Uhr zogen Sie auf Höhe von Lorch-Waldhausen die Notbremse in einem Regionalzug. Der Lokführer hielt daraufhin den Zug am Bahnhof Lorch an. Ein Zeuge machte den Lokführer darauf aufmerksam, dass die drei jungen Männer scheinbar grundlos die Notbremse gezogen hatten. Als der Lokführer die Polizei verständigen wollte, schlugen die Männer mit einem Nothammer eine Scheibe des Zuges ein und flüchteten zu Fuß.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen unter Telefon 07171 538-0.

Westhausen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Sonntagnachmittag ein 72-jähriger Opel-Fahrer, als er gegen 17 Uhr auf der L 1029 auf den VW eines 51-jährigen Fahrzeuglenker auffuhr, der zwischen Frankenreute und Jagsthausen abbremste, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. 8000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Pkw rollte gegen Pkw

Ein nicht ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesicherter Pkw, der in der Parkstraße abgestellt war, rollte am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr rückwärts gegen einen geparkten Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro entstanden ist.

Aalen: Unfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich Ulmer Straße/Walkstraße kam es am Sonntagvormittag gegen 9:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Ford-Lenkerin, die auf der Ulmer Straße in Richtung Unterkochen unterwegs war, kollidierte mit dem BMW eines 49-Jährigen, der die Walkstraße aus Richtung B 19 kommend in Fahrtrichtung Alte Heidenheimer Straße befuhr. Durch den Unfall wurde eine Mitfahrerin in dem BMW leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 14.000 Euro beziffert.

Straßdorf: In Leitplanke gefahren

Ein geplatzter Vorderreifen war die Ursache dafür, dass ein 29-jähriger Mitsubishi-Lenker am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr auf der L 1159 in Fahrtrichtung Rechberg auf Höhe Häga in eine Leitplanke fuhr und diese beschädigte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.200 Euro beziffert.

Lorch: Radfahrender Bub beschädigt Pkw

Ein auf dem Gehweg der Lorcher Straße fahrender 12-jähriger Junge fuhr am Sonntagabend gegen 22 Uhr gegen das hintere rechte Eck eines dort geparkten Pkw Audi und stürzte. Der Schaden wird auf ca. 1050 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Jakob-Bleyer-Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagabend ein grauer Pkw Skoda von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der flüchtete und einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließ.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 358-0.

Lorch: Unfall beim Wenden

Ein 59-jähriger Opel-Lenker wollte am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr von der August-Wilhelm-Pfäffle-Straße in die Hauptstraße einbiegen. Als er auf Höhe einer Bäckerei sein Fahrzeug wenden wollte, fuhr er gegen ein hinter ihm stehendes Verkehrszeichen. 1500 Euro sind hier die Schadenbilanz.

Täferrot: Hecke in Brand geraten

Am Samstagabend musste die Freiwillige Feuerwehr in die Lindacher Straße ausrücken, als es zum Brand einer Thuja-Hecke gekommen war. Der 76-jährige Eigentümer hatte beim Bekämpfen von Ungeziefer einen Gasbrenner benutzt, der dann zum Brand führte. An der Hecke entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Böbingen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Porschestraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag einen geparkten Pkw BMW, der dort zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich vermutlich um einen Lkw gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Wenden

Am Samstagnachmittag wollte eine 31 Jahre alte BMW-Fahrerin gegen 15 Uhr ihr Fahrzeug in der Straße An der Oberen Halde wenden. Dabei übersah sie beim Zurücksetzen den vorbeifahrenden Skoda einer 32-Jährigen und kollidierte mit dieser. 4.500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

