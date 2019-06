POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Einbruch

Am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr bemerkte ein Angestellter, dass in Büroräume am Bahnhof Backnang eingebrochen wurde. Die Einbrecher gelangten über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude. Ob die Diebe Beute erzielten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Althütte: Auto entwendet

Zwischen Samstag- und Sonntagabend wurde auf dem Parkplatz beim Sportplatz in der Hauptstraße ein Pkw Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen WN-NH 98 entwendet. Das Auto hat eine auffällige gelb-schwarze Sonderlackierung mit "Racing Stripes". Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Rollerfahrer unter Drogeneinwirkung

Weil der Fahrer eines E-Scooters am Sonntag gegen 22.30 Uhr ohne Beleuchtung die Bahnhofstraße befahren hatte, wurde er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert ist; eine entsprechende Plakette war nicht vorhanden. Zudem wurde bei dem 23-jährigen Mann eine Drogenbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Entsprechende Strafverfahren, auch weil er eine geringe Menge Cannabis bei sich führte, wurden eingeleitet.

Kernen im Remstal: Motorradfahrer gestürzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag gegen 22.45 Uhr auf der L 1199 von Esslingen in Richtung Stetten. Beim "Stettener Tor" kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Leichtkraftrad kam beim Parkstreifen des dortigen Aussichtspunkts zum Liegen, während der junge Fahrer eine Böschung hinunterstürzte. Er wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Waiblingen: Brems- und Gaspedal verwechselt

Ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer verwechselte am Montag, gegen 0:15 Uhr beim Rangieren in der Anton-Schmidt-Straße das Bremspedal mit dem Gaspedal. Durch diesen Irrtum stieß er gegen einen Zaun sowie einen Baum auf einem Firmengrundstück. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Frau bei Unfall leicht verletzt

Aufgrund gesundheitlicher Probleme verursachte eine 27 Jahre alte Seat-Fahrerin in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Verkehrsunfall, bei dem sie selbst leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr gegen 23:30 Uhr die Wiesenstraße entlang und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie zunächst durch zwei Hecken und prallte anschließend gegen einen geparkten Ford Focus. Der Sachschaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt.

Backnang: Betrunken auf drei Reifen unterwegs

Eine betrunkene Autofahrerin wurde am Sonntagmorgen, gegen 5:30 Uhr auf der B14 gestoppt. Die 24 Jahre alte VW-Fahrerin war mit drei Reifen auf der B14 unterwegs, auf einer Felge fehlte der Reifen komplett. Diesen verlor sie vermutlich kurze Zeit vorher, als sie gegen einen Randstein fuhr. Ein Alkoholtest bei der jungen Dame ergab knapp 1,4 Promille, weshalb sie eine Blutprobe abgeben musste. Der beschädigte VW Polo wurde abgeschleppt.

Berglen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte am Sonntagnachmittag ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort Der VW war zu dem Zeitpunkt in einer Wiese neben einem Feldweg bei der Marienstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

