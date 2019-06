Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Mögglingen: Zu schnell gefahren und überschlagen - leicht verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 04:35 Uhr, befuhr der 18 Jahre alte Lenker eines Ford Focus die B 29 von Essingen in Richtung Stuttgart. Zu Beginn des vierspurigen Ausbaus der B 29 geriet er auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand Schaden in Höhe von 4.000 Euro.

Aalen: Audi beschädigt - Zeugen gesucht

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 00:00 und 01:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Aldi-Parkplatz in der Ulmer Straße stehenden Audi.

Das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

