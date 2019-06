Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet - fünf Leichtverletzte

Die 22 Jahre alte Lenkerin eines VW Passat befuhr am Sonntag, gegen 01:45 Uhr, den Dresdener Ring. Die folgende Kreuzung mit der Sulzbacher Straße überquerte sie geradeaus in Richtung Berliner Ring. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts auf der Sulzbacher Straße kommenden und stadtauswärts fahrenden 56jährigen Lenkers eines Skoda Octavia und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden die vier Insassen im VW und der Fahrer des Skoda leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Spiegelberg: Motorradfahrer stürzt in Kurve - leicht verletzt

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Samstag, gegen 18:06 Uhr, die K 1819 von Spiegelberg in Richtung Vorderbüchelberg. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Der Schaden an seinem KTM-Motorrad wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Grundlos abgebremst - Auffahrunfall

Am Samstag, gegen 12:06 Uhr, befuhr der 70 Jahre alte Lenker eines Mercedes den Rehaldenweg. Ohne ersichtlichen Grund bremste er stark ab, so dass der hinter ihm fahrende 51jährige Lenker eines Strassenreinigungsfahrzeugs auffuhr. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden summiert sich auf ca. 10.000 Euro.

Berglen: Leichtkraftrad-Lenkerin stürzt alleinbeteiligt - leicht verletzt

Eine 17 Jahre alte Mopedlenkerin befuhr am Samstag, gegen 19:00 Uhr, die L 1140 in Richtung Hößlinswart. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte sie im Verlauf einer Kurve und verletzte sich hierbei leicht. Der Schaden an ihrer Yamaha beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Winnenden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der bislang unbekannte Lenker eines Kraftfahrzeuges beschädigte am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 und 13:00 Uhr, beim Ein- oder Ausfahren in oder aus einer Parklücke einen in der Wiesenstraße geparkten 1er BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am BMW wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Waiblingen: Gegenverkehr gestreift - von Fahrbahn abgekommen

Der 19 Jahre alte Lenker eines Audi A6 befuhr am Sonntag, gegen 02:20 Uhr, die K 1910 von Schmiden in Richtung Waiblingen. Kurz vor der Einmündung in die Westumfahrung fuhr er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geradeaus, streifte den Audi A8 eines entgegenkommenden 23jährigen Fahrers und kollidierte danach mit einem Baum, bevor er zum Stehen kam. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 32.500 Euro.

