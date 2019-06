Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Wört: Farbschmiererei an Turnhalle

Zwischen Montag, dem 5.06.2019 und Montag, dem 17.06.2019 haben Unbekannte an einer Turnhalle in der Lustnauer Straße Farbschmierereien an der Fassade angebracht. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Tannhausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07964 330001.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch auf Baustelle

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr Zugang zu einem Rohbau in der Rinderbacher Gasse verschafft. Dort entwendeten der oder die Eindringlinge Baumaschinen in bislang unbekanntem Wert.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0.

