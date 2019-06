Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Drei Verletzte nach Unfall auf B402

Meppen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der B402 in Höhe Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 17 Uhr war ein 51-jähriger Mann mit seinem Audi A6 auf der Apeldorner Hauptstraße in Richtung Bokeloh unterwegs. Beim Überqueren der B402 stieß das Auto mit einem von rechts kommenden Sattelzug zusammen. Die Polizei prüft Hinweise darauf, dass der Audifahrer eine rote Ampel missachtet haben könnte. Während der Unfallverursacher und der 38-jährige Fahrer des Lkw unverletzt blieben, mussten drei 49- bis 51-jährige weitere Insassen des Audi schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalles. Hinweise werden unter der Rufnummer (05931)9490 entgegengenommen.

