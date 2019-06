Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Open Air ohne Zwischenfälle

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen verzeichnete beim Open-Air-Konzert des Interpreten Sting am Mittwochabend keine nennenswerten Zwischenfälle. Lediglich im An- und Abreiseverkehr kam es auf der B70 zwischen Bramsche und Lingen zu größeren Staubildungen in der Größenordnung von etwa drei Kilometern. Der Parkplatz für den Shuttlebusverkehr wurde von etwa 1500 Autofahrern genutzt. Kurzfristig musste die Lindenstraße voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell