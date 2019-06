Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Gestohlener XC90 wieder da

Schüttorf (ots)

Der am Samstagabend in Schüttorf gestohlene Volvo XC 90 (wir berichteten) ist am Dienstagmorgen wieder aufgefunden worden. Das schwarze Auto mit EL-Kennzeichen stand vor dem Raiffeisenmarkt an der Ladestraße in Gildehaus. Die Polizei Nordhorn sucht nun Zeugen, die das Auto zwischen Samstag und Dienstag gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer (05921)3090 entgegengenommen.

