Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Verkehrschaos vor Kiesgruben

Itterbeck (ots)

Die Polizei Emlichheim ist in den vergangenen Tagen verstärkt auf Verkehrsprobleme vor zwei Kiesgruben rund um Itterbeck aufmerksam geworden. Besucher der beiden Badestellen an der L43, haben dort für teils untragbare Parksituationen gesorgt. Neben einer massiv erhöhten Unfallgefahr durch den Fußgängerverkehr von den Autos zu den Badeseen, wäre auch ein Durchkommen für Rettungskräfte teils nicht möglich gewesen. Allein im Bereich des Melkweges wurden 50 bis 60 Autos so nah an der Fahrbahn und auf dem Radweg der L43 geparkt, dass der fließende Verkehr stark beeinträchtigt wurde. Die Gemeinde hat bereits angekündigt, auf das Verkehrschaos reagieren zu wollen. Insbesondere an der Kiesgrube im Bereich des alten Depots, werden Parkverbotszonen eingerichtet. Die Polizei appelliert ausdrücklich an die Vernunft der Kiesgrubenbesucher. Bitte parken sie ihre Autos so, dass niemand dadurch behindert oder sogar gefährdet wird. Im Falle nicht hinzunehmender Zuwiderhandlungen, muss damit gerechnet werden, dass die Fahrzeuge auf Kosten der Halter abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell