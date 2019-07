Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Straßenlaterne beschädigt

Welkenbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 25.07.2019 auf Freitag, den 26.07.2019, kam es gegen 04:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Welkenbach. Hierbei wurde eine Straßenlaterne in der Hauptstraße durch einen Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines vermutlich silbernen Audis, verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden.

