POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Ems (ots)

Am 26.07.2019 kam es in der Wilhelmsallee in Bad Ems gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Eines der beteiligten Fahrzeuge flüchtete anschließend von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Therme, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Nach Zeugenangaben habe es sich hierbei um einen auffälligen grünen Mini Cooper gehandelt. An dem Fahrzeug seien gelbe Kennzeichen angebracht gewesen. Näheres ist nicht bekannt. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen entlang der linken Fahrzeugseite aufweisen.

Eventuell vorhandene Zeugen werden gebeten sich bei folgender Dienststelle zu melden:

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603/9700



Telefon: 02603/9700

