Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in KiTa erbrachte 60 Euro Beute

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hondelage 26. - 29.04.2019

Einbrecher nutzten das Wochenende und drangen in eine Kindertagesstätte ein, wo sie sämtliche Behältnisse durchwühlten.

Eine KiTa war am Wochenende das Ziel von bislang Unbekannten, die eine Terrassentür aufhebelten und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften. In den Aufenthalts- und Büroräumen sowie im Keller öffneten und durchsuchten sie Schränke und Regale. Ein Schrank wurde gewaltsam aufgehebelt, in dem sich eine Geldkassette mit circa 60 Euro Bargeld befand.

Ein weiteres Sparschwein zerschlugen die Täter und ließen es in Scherben zurück in der Einrichtung.

Hinweise auf den oder die Täter lagen bei der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls.

